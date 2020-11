esclusiva Pagliari: "Sarei molto sorpreso se CR7 dovesse esser ceduto dalla Juve"

"E 'un campionato anomalo e non so se il valore tecnico venga fuori completamente. Tante volte le formazioni le fanno più i dottori che gli allenatori". Silvio Pagliari, agente di grande esperienza, è intervenuto al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. "Il Milan in testa è una sorpresa ma Pioli sta facendo un grandissimo lavoro. Sono convinto che possa durare almeno per arrivare in zona Champions".

CR7 e l'ipotesi PSG: sarebbe sorpreso di fronte ad una cessione del portoghese da parte della Juve?

"Tantissimo. Significherebbe ammettere di aver sbagliato prima e che la valutazione economica non era giusta. Mi sorprenderebbe molto vista l'oculatezza della Juve. Se lo dai via non è un problema tecnico, visto che segna a raffica, ma un discorso economico e allora qualcosa hai sbagliato prima. Vedendola dall'esterno mi sembra comunque attaccato alla causa e non mi pare uno che voglia cambiare aria. C'è una Champions da giocare anche se la Juve non la vedo tra le favorite"

Dybala e i problemi con la Juve: che idea si è fatto?

"I conti economici sono in rosso e se persistono questi problemi... Ma lui è una seconda punta, se poi lo vogliono spostare da una parte all'altra perde efficacia. Gli devi costruire la squadra intorno. Se giochi a tre con Morata e CR7, non puoi metterlo sulla destra perchè non è nelle sue caratteristiche. E' una seconda punta ma dovresti far fuori Ronaldo ed è dura... ll massimo splendore per Dybala è stato con Allegri che lo ha fatto giocare nella posizione che predilige"

E i problemi di Eriksen con l'Inter?

"Grandissimo giocatore al posto giusto nel momento sbagliato. E' un calciatore che non è nelle corde di Conte. Giocando con i cinque in mezzo, in Italia un giocatore così lo devi supportare. In quel contesto lì fa fatica"

Gabbiadini, suo assistito, sta per tornare. L'infortunio muscolare è stato più serio del previsto.

"Sono infortuni che magari inizialmente non sembrano nulla, ma va detto comunque che lo staff medico ha preso subito di petto la situazione e ora dopo due mesi di stop la prossima settimana dovrebbe rientrare in gruppo. La convocazione col Bologna? Vediamo, da quel che ho capito dovrebbe tornare in gruppo poi le convocazioni le fa l'allenatore".

Prandelli è tornato alla Fiorentina.

"E' andato via un tipo di allenatore e ne hanno preso uno con altre caratteristiche. Mi auguro che Prandelli possa ripetere il cammino della sua gestione precedente anche per la passione che sta mettendo il patron Commisso"