© foto di Giacomo Morini

Simone Inzaghi pare avere buone chances di essere confermato sulla panchina della Lazio. La sua squadra peraltro è ancora in corsa pure per un posto Champions dopo un periodo in cui gli infortuni ne hanno condizionato il rendimento. La percentuale di permanenza di Inzaghi sulla panchina biancoceleste è per il nostro sito dell'80%. "Inzaghi ha svolto finora il suo lavoro nel migliore dei modi", dice a Tuttomercatoweb.com Giuseppe Papadopulo, ex tecnico laziale. "Fino a questo momento c'è stato un crescendo di qualità e di gioco. Quello di Inzaghi è stato un lavoro ottimo sotto tutti i punti di vista. Conoscendo Lotito credo che sarà contento del suo operato e vorrà confermarlo. Sono anche convinto che nel novero delle squadre forti la Lazio possa primeggiare".

Manca per ora l'ingresso in Champions...

"Sì, ma se non riuscirà ad entrare in Champions non sarà un fallimento. Gli investimenti delle squadre che precedono la Lazio sono stati superiori. Va valutata la qualità delle prestazioni della squadra e la sua continuità"

A proposito di continuità, i big soprattutto nella prima parte non ne hanno avuta...

"Poteva essere prevedibile perché dopo due anni di rendimento ad alto livello, un piccolo rallentamento poteva esserci. Sono persone, altrimenti sarebbero mostri".