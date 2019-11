© foto di Giacomo Morini

Giuseppe Papadopulo ha preso parte ieri ai festeggiamenti per i 115 anni del Siena. Ricordi eccezionali alla guida dei bianconeri ("grande esperienza, ho vissuto giornate stupende qui"). Con Papapopulo è stata l'occasione per un punto della situazione sulla Lazio, da ex biancoceleste. "Terzo posto meritato - dice a TMW - che può conservare fino alla fine. Senza Europa League? Sento dire che possa essere un vantaggio, ma gravitare in queste competizioni è comunque importante. In campionato ha dimostrato il suo valore e ripeto può ambire a grandi traguardi. Luis Alberto mi ha colpito per le giocate e la continuità che sta avendo. Lo scudetto? Credo il testa a testa tra Juve e Inter si deciderà nel finale. Quanto a Sarri non è semplice dare una fisionomia di gioco ad una squadra come la Juve dove ci sono tanti campioni abituati a risolvere la partita in proprio. Ma credo che alla lunga la mano di Sarri si possa far sentire se non altro in quei giocatori che sono più propensi ad interpretare i dettami dell'allenatore".

