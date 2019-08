ESCLUSIVA TMW - Papadopulo: "Lazio da Champions. Rosa ok, non va allargata"

© foto di Giacomo Morini

Tra tutte le squadre che hanno vinto alla prima di campionato la Lazio è molto probabilmente quella che ha convinto più di tutti. Successo netto contro la Samp, attraverso un gioco piacevole in cui si sono esalti i migliori. "Tutto sommato c'era da aspettarselo, non sono sorpreso perchè la Lazio è una squadra collaudata, reduce da un'ottima stagione e che ha la consapevolezza dei propri mezzi", dice a TMW Giuseppe Papadopulo, ex calciatore biancoceleste che ha anche allenato la Lazio nel 2004-05. "La squadra gioca un bel calcio e gli interpreti di livello non mancano, al di là del fatto che la Samp è ancora da scoprire, per l'organico e il cambio di modulo".

Intanto Milinkovic è partito subito alla grande...

"Ora ha la consapevolezza di poter continuare in questo club e può consolidarsi ritrovando i livelli di due anni fa".

E Immobile?

"E' maturato e sta raccogliendo i frutti di un lavoro profondo. L'umiltà è una delle sue caratteristiche ed è una peculiarità di coloro che sono i più forti. E poi le sue qualità realizzative non si discutono".

Dal mercato in questi ultimi giorni si aspetta qualcosa per la Lazio?

"Visto che ci sarà la conferma di Caicedo, credo che a questo punto non vada allargata troppo la rosa anche per non far nascere malumori. E' importante dare valore a chi parte dalla panchina, conservando gli equilibri dello spogliatoio. Credo che questo sia un aspetto da non trascurare".

E' una Lazio da Champions?

"Sì. E' vero che le altre hanno cambiato molto per migliorarsi ma bisogna vedere se i nuovi gruppi troveranno presto la sintonia e l'equilibrio".