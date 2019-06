ESCLUSIVA TMW - Parma. ag. Vacca: "Alla ricerca di un progetto importante"

Nella foto Vacca

© foto di Giuseppe Scialla

In merito alle notizie apparse su vari siti web che vorrebbero l'ex Casertana Antonio Vacca vicino al Monopoli, l'avvocato Claudio Parlato ha fatto il punto della situazione sul futuro del suo assistito ai microfoni di TuttomercatoWeb smentendo l'interesse dei pugliesi. "Per il momento rientra a Parma. Siamo alla ricerca di un progetto importante, con un allenatore che valorizzi al massimo le sue qualità. Ad oggi ci sono tre big di serie C che hanno preso informazioni su Vacca. Tengo a precisare che non c'è nessuna trattativa con il Monopoli", ha concluso l'agente.