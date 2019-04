ESCLUSIVA TMW - Pat Sala: "Toro, che occasione col Milan. Gran solidità"

Visto il Milan di ieri sera, il Torino può davvero pensare di piazzare il colpaccio domenica sera contro i rossoneri. Dando ulteriore speranze al popolo granata in chiave Champions. "Il sogno esiste - dice Patrizio Sala a Tuttomercatowerb.com - il milan non è in gran forma e il Toro se la giocherà con tutte le sue armi a disposizione. . Avrà poco da perdere ed è una grande occasione per prendere il treno Champions", spiega l'ex mediano granata.

Il Torino è una squadra ora matura per questo obiettivo?

"Prende pochi gol, è fisica e solida. Mancherà Iago Falque e questo può essere un problema perché il Torino ha più quantità che qualità. Ma i risultati stanno arrivando e vanno fatti i complimenti a Mazzarri".

Si vede la sua mano...

"E' la sua squadra, solida, difensivamente forte, si nota il carattere del tecnico".

Da chi si aspetta di più in questo finale di campionato?

"Come dicevo, non c'è una gran qualità individuale, c'è un buon collettivo, ben strutturato, con un gruppo di giocatori che possono dare di più. Belotti dovrebbe essere servito di più, ma se devo fare un nome dico magari Baselli".

Infine il suo pensiero a proposito della diatriba Cairo-Petrachi, a proposito del possibile futuro giallorosso del ds...

"E' vero che c'è un contratto ma nel calcio si sa come vanno le cose. Ognuno fa i suoi interessi e poi comunque dopo tanti anni al Toro Petrachi può avere anche il desiderio di provare a cambiare e vivere una nuova avventura".