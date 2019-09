ESCLUSIVA TMW - Piccolo: “Lazio, ti presento il Cluj”

“Ho seguito le partite del Cluj nei preliminari Champions, avrebbe meritato di passare. Per la Lazio quella di oggi non sarà una partita facile, il Cluj è abituato a vincere,soprattutto in casa. All’interno della rosa ha calciatori esperti, è tornato Traoré,ha giocatori come Deac e Omrani che possono essere determinanti”. Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Cluj e Lazio, Felice Piccolo, oggi operatore di mercato. “Lazio poco protagonista sul mercato? Ha fatto poco perché non c’era da incidere molto,il ds Tare sa quando e come fare gli innesti giusti. Quando hai una squadra rodata non devi inventarti nulla. Poi con la permanenza di Milinkovic Savic c’era da fare poco. Più tardi se la Lazio va con le dovute attenzioni può fare bottino pieno”.

Oggi Piccolo è operatore di mercato, attento scout. “Alla fine di un percorso da calciatore - continua l’ex difensore - si deve fare un periodo di formazione personale. Puoi formarti se giri per i campi, io ho girato tanto all’estero dove ho giocato e rispetto all’Italia - prosegue Piccolo - ormai il calcio si è livellato ovunque, è il contesto che cambia, le abitudini, le dinamiche di spogliatoio. All’estero un giovane tende a crescere prima, da noi capita che sia più protetto, spesso per l’ambiente familiare, fuori sono più spavaldi e quindi - conclude l’inserimento è più rapido”.