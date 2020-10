esclusiva Pin: "Callejon quasi un altro Ribery. Verona, per Juric anno della conferma"

Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina e del Verona ha parlato a TMW. E ha detto: "Per quanto riguarda i viola confido nell'organico.Callejon darà forza alla squadra con le sue qualità in campo e nello spogliatoio. E' un po' come un altro Ribery. quarta? Buon rinforzo ma servirà il filtro del centrocmapo, il calcio è un gioco di squadra". Poi sul Verona: "Mi auguro si confermi. Non è facile, ma la mentalità di Juric ha affascinato la squadra. Juric credo stia bene al Verona che è già una piazza importante. Se poteva già fare il salto di qualità? Aspettiamo, questo è l'anno in cui confermarsi".

