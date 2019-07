ESCLUSIVA TMW - Piraccini: "Inter, punto su Dzeko. Lukaku non mi convince"

Adriano Piraccini non è solo un grandissimo ex cesenate perché nel corso della sua carriera per due stagioni ha vestito anche la maglia dell'Inter. E allora a TMW abbiamo sentito il suo parere sulla nuova squadra di Conte. Partendo dal centrocampo, il suo reparto. "Sicuramente sono arrivati giocatori interessanti e importanti. A metà campo adesso ci sono elementi che sanno giocare a calcio, rapidi e dinamici. E' proprio quello che mancava, ora è stato fatto il salto di qualità. Ed è un bel vantaggio. Adesso però c'è da aggiustare l'attacco".

Si continua a parlare di Lukaku e Dzeko...

"Se ne parla molto però ancora non sono arrivati e quindi i tifosi nerazzurri sono un po' in apprensione. Visto che è stata deciso di cedere Icardi occorre intervenire. E bisogna farlo con qualità. Io ho un debole per Dzeko: è straordinario, sa far gol di destro e di sinistro, manda i compagni in porta. Tra lui e Lukaku scelgo sempre Dzeko. Poi c'è Lautaro e un terzo attaccante serve sicuramente. Però per quanto riguarda Lukaku se la valutazione resta così alta lascerei perdere. E' vero, ha fisicità, ma non mi entusiasma. E' un buon giocatore però se guardo la sua storia non mi fa fare i salti di gioia. Ce ne sono di attaccanti forti".

Tornando al centrocampo Sensi che è anche un ex cesenate lo vede pronto pure a livello internazionale?

"Certo, ne sono convintissimo. A volte siamo troppo preoccupati, ci chiediamo come potranno fare alcuni nostri giovani nelle competizioni europee. I nostri calciatori devono solo prendere coscienza dei loro mezzi e al tempo stesso le società devono credere in loro. Sensi e Barella dimostreranno tutto il valore".