esclusiva Piras: "Cagliari mi fido di DiFra. Sottil ottimo, Godin sarà guida per i giovani"

Luigi Piras sogna un Cagliari che possa tornare quello ammirato l'anno scorso fino al match perso con la Lazio. Grande ex rossoblù, dice a TMW: "Sono stati per adesso presi ragazzi giovani, mi piace Sottil, è una bella ala. L'ho visto nella Fiorentina, salta l'uomo, è veloce e si vuole affermare. E poi ci sono ottimi calciatori come Zappa e Marin. Per quanto riguarda Nainggolan si sapeva che dopo questo campionato, essendosi rivalutato, l'Inter non lo avrebbe regalato".

Anche Godin è vicino all'approdo a Cagliari...

"Se arriva un giocatore della sua esperienza sarebbe importante anche perchè nel Cagliari ci sono tanti giovani e lui potrebbe senz'altro essere una guida. Per il resto bisogna seguire le richieste di Di Francesco. Adesso si passa da uno schema 3-4-1-2 ad un 4-3-3 o 4-2-3-1. Gli esterni giocano a piede invertito e non so se Joao Pedro possa ricoprire questo compito. Ma può essere comunque messo alle spalle della punta. Confido molto in Di Francesco: l'anno scorso non è andato bene alla Samp ma in Champions con la Roma era stato capace di eliminare il Barcellona. Se il Cagliari tiene Nandez e Rog potrebbe quasi essere a posto. Servirà un vice Cragno"

Che campionato si aspetta?

"Un bel Cagliari. Se entra in Europa saremo tutti felici ma soprattutto ci aspettiamo di rivedere una squadra che se la giochi con tutti. I tifosi vogliono vedere la maglia sudata a fine partita".