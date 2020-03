ESCLUSIVA TMW - Piscitelli dalla Romania: "Qui chiude tutto. E alleno portieri su Instagram"

esclusiva Piscitelli dalla Romania: "Qui chiude tutto. E alleno portieri su Instagram"

Riccardo Piscitelli risponde da Bucarest, Romania. Ha la voce che hanno in questi giorni duri i ragazzi lontani da casa, dalla propria Italia. Per la quale, tutti, condividono lo stesso sentimento. Preoccupazione.

"All'inizio pensavo fosse qualcosa di più 'tranquillo'. Le notizie che arrivavano dall'Italia erano quelle di un'influenza più forte. E in Romania non si è sentito niente fino a una decina di giorni fa, solo un paio di casi". Invece no. Invece il Coronavirus è pandemia e c'è poco di cui star tranquilli e il giovane portiere della Rapid lo sa bene, come racconta a Tuttomercatoweb.com. "La vivo con tensione, da quando hanno chiuso l'Italia. I miei sono di Seregno. Stanno bene, per fortuna. Sono tranquillo, però, dall'altra parte: stanno rispettando le regole".

Lì come va?

"Qui stanno chiudendo i centri commerciali, i negozi, i ristoranti. Stanno adottando le stesse misure ma ci sono pochi casi".

E a livello sportivo?

"Hanno bloccato allenamenti e campionato fino a metà aprile da una settimana. Abbiamo continuato ad allenerci ma la nuova disposizione è che fino al 16 stiamo a casa".

Come si allena?

"Ho comprato il pallone per portieri, poi sono vicino a un parco dove c'è qualche muro per allenarmi. Tutto in modo molto amatoriale, ovvio".

Lei è anche preparatore social

"Io e Jacopo Viola, portiere che ora è senza squadra, stiamo dando consigli ed esercizi per portieri che possono e vogliono far qualcosa, portiamo avanti un progetto sui social. Abbiamo centomila follower su Instagram, Jacopo è stato bravo a trovare un percorso. Insieme si è unito anche Alberto Paleari del Cittadella".