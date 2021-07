tmw Alessandria su Piscitelli: il portiere può tornare in Italia. Ma c'è un'offerta ungherese

vedi letture

Riccardo Piscitelli è pronto a tornare in Italia? Il portiere di Vimercate, prodotto del settore giovanile del Milan, in Italia anche con le maglie di Carrarese, Benevento e Carpi, è nel mirino dell'Alessandria. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, dopo le esperienze di successo all'estero, in Roma alla Dinamo Bucarest e in Portogallo al Nacional, ha aperto le porte al ritorno in A. E quella dei grigi è un'ipotesi concreta, anche se ha un'offerta importante arrivata dall'Ungheria.