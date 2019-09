MIrko Barisic, presidente della Dinamo Zagabria nonché avversario dell'Atalanta in Champions League, ha parlato del sistema giovanile del club croato, uno dei migliori al Mondo, spiegandone il segreto. "Abbiamo ragazzi con talento, ottimi scout nella regione e grandi allenatori. È consapevole che la GNK Dinamo detiene il record mondiale per il numero di calciatori che hanno giocato in una finale di Coppa del Mondo e che sono cresciuti nel nostro settore giovanile? Ce n'erano 14, in Russia. I nostri calciatori giocano nei migliori club del mondo, questo fa capire il successo del nostro progetto. Abbiamo la visione di far diventare la Dinamo uno dei migliori club in questa parte d'Europa. Penso che grazie al nostro lavoro sistematico, portato avanti anno dopo anno, siamo arrivati a giocarci il nostro campionato come i favoriti. Ma il nostro desiderio è quello di continuare e giocare un ruolo significante in Europa".