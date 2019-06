ESCLUSIVA TMW - Radu: "Mi piacerebbe restare al Genoa, crescerò ancora"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

Il portiere di proprietà dell'Inter, nell'ultima stagione in prestito al Genoa, Ionut Radu ha parlato a TMW della sua stagione a margine del 'Carlino d'Oro' a Milano Marittima: "È una grande soddisfazione per me essere convocato dalla Nazionale maggiore della Romania. Non mi aspettavo di fare una stagione così importante, sono veramente contento".

Che annata ha vissuto col Genoa?

"C'è stata grandissima sofferenza e tensione, ma sono felice per la salvezza. Abbiamo raggiunto l'obiettivo all'ultima giornata, ma la cosa importante era riuscirci.

A livello personale sono cresciuto tantissimo fisicamente e mentalmente, ho lavorato sodo e i risultati si sono visti".

Le piacerebbe restare un altro anno a Genova?

"Mi piacerebbe, sono sicuro che crescerò ancora tanto".

Cosa pensa del nuovo allenatore rossoblù Andreazzoli?

"Non lo conosco, ma per quello che ha fatto all'Empoli mi sembra un grande allenatore e una grande persona".