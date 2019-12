ESCLUSIVA TMW - Rambaudi: "Sì, la Lazio può e deve lottare per lo scudetto"

"Sì, la Lazio può lottare per lo scudetto". Lo sostiene Roberto Rambaudi, che dal '94 al '98 ha vestito la maglia biancoceleste vincendo la Coppa Italia e la Supercoppa. Dopo la vittoria contro la Juve per la squadra di Inzaghi si parla in effetti della possibilità di arrivare addirittura al tricolore. "Ha dimostrato di essere superiore ai bianconeri - dice Rambaudi a TMW - ed è giusto che si provi ad ambire a qualcosa di più. La rosa non amplissima forse non permetterà di lottare fino in fondo ma è comunque giusto pensarci anche per una crescita di mentalità dei giocatori".

La novità della Lazio è la continuità: sette vittorie consecutive...

"Da anni dico che la Lazio è forte. Il problema è che, arrivata all'ultima curva, è scivolata. Deve migliorare da questo punto di vista ma sta superando gli esami".

Adesso la Lazio esprime il miglior calcio della serie A?

Sì, insieme all'Atalanta".

Tra i vari interpreti sono cresciuti in molti tra cui Milinkovic-Savic...

"Sta crescendo, prima faceva il centravanti, ora lavora da centrocampista e fa gol da punta vera, con stop e tiro. E' in un processo di miglioramento per diventare un top-player".