Rastelli: "Cagliari, Ninja porta personalità. Napoli, servono punta e centrocampista"

Il Cagliari e non solo nella chiacchierata di mercato con Massimo Rastelli, ex tecnico dei sardi. "Credo che il ritorno di Nainggolan - dice a TMW - sia molto importante, era un obiettivo primario per la campagna estiva poi l'Inter aveva posto delle condizioni che il Cagliari non poteva accettare ma adesso è tornato alla carica ed è riuscito a piazzare un acquisto fondamentale. Di Francesco tra l'altro lo conosce molto bene, il belga porta personalità in una squadra di qualità, con ottimi giocatori e tanti giovani. Insieme a Godin serviva dunque qualcun altro d'esperienza. Rog si è fatto male e il reparto di centrocampo aveva la necessità anche di essere infoltito. Adesso vedremo le richieste dell'allenatore ma mi pare che la squadra che abbia tante frecce al proprio arco".

Spostiamoci sul Napoli: si aspetta il centravanti?

"Qualcuno là davanti credo sia molto utile perchè Osimhen è fermo da un po' di tempo per un infortunio rognoso. La spalla è delicata e lo si sta vedendo anche nel suo caso. Dunque è importante avere un altro attaccante di spessore per una squadra che vuol puntare in alto, così come è opportuno ricercare un centrocampista che possa avere più qualità e giocate più in verticale per sveltire la manovra del Napoli".

Demme lo farebbe partire?

"Spesso ho detto che è un classico giocatore che un tecnico vuol sempre avere: non ruba l'occhio ma ti dà sostanza in fase di interdizione, in determinate partite può essere utile. E avere molti uomini a centrocampo è importante visto anche che si gioca tanto. Ovviamente sono mie considerazioni dall'esterno esterno, poi valuta l'allenatore".

Emerson Palmieri è un altro obiettivo

"Gran bel giocatore, ha spinta, gamba, qualità. Può essere un ottimo rinforzo".

In generale si aspetta molto dal mercato di gennaio

"Non mi aspetto grandi cose, il mercato di gennaio è difficile di per sè, a maggior ragione quest'anno. Chi ha giocatori importanti se li tiene. Magari ci può essere qualcuno forte che è all'estero e si libera ma in generale è dura"

Llorente o Milik per la Juve come li vedrebbe?

"Non li vedo in grado di dare qualcosa in più alla Juve: deve puntare su profili più importanti, che possano far la differenza. Morata doveva essere una seconda scelta e si è rivelato invece un ottimo ritorno. Con CR7 sta tenendo a galla la squadra. Per i prossimi 4-5 mesi c'è però bisogno di altri giocatori, diversi da Llorente e Milik". .