ESCLUSIVA TMW - Repice: "Mi aspettavo Kean titolare. Immobile deve segnare"

Fonte: Dall'inviato a Udine, Andrea Losapio

Francesco Repice, storica voce di Radio Rai, ha parlato così a TuttoMercatoWeb.com alla vigilia di Italia-Finlandia, prima gara di qualificazione a Euro 2020: "Chiellini, come sempre in queste vigilie, mostra una tranquillità serafica. Sembra che il peso della posta in palio non gli faccia né caldo né freddo. Mancini è concentrato e molto sul pezzo, i tre punti domani sono importanti".

Su Kean dal 1' e Zaniolo: "Mi aspettavo che Mancini rischiasse questa carta in assenza di Chiesa. Anche Zaniolo potrebbe giocare davanti, ma il ct lo vede meglio come mezzala".

Su Immobile: "Non si capisce il motivo per cui non debba riuscire a fare ciò che fa sempre alla Lazio anche in Nazionale. Mancini da lui si aspetta i gol e gli ha messo appositamente dietro uno che di gol ne sta segnando tantissimi come Quagliarella".

Sulla Finlandia: "Il calcio scandinavo è molto simile, sarà complicato far circolare il pallone tra le linee. L'Italia ci proverà, in virtù di una maggior tecnica. Sarà importante riuscire finalmente a concretizzare. Spero ovviamente di non rivedere i fantasmi della Svezia".