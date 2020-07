esclusiva S. Rossini: "Inter, devi saper soffrire di più ma la strada è giusta. Dea da scudetto"

Ex interista e campione d'Europa under21 nel '92, Stefano Rossini ha espresso il suo parere sui nerazzurri: "E' una squadra con una sua fisionomia e che gioca a calcio. Ha preso la mentalità di Conte. Magari - spiega a Tuttomercatoweb.com - non può sempre andare a duemila e quando soffre non riesce a reggere l'urto e prende gol. Ma per il resto fa calcio e cerca di imporre le sue idee. Le lamentele di Conte? Quel che posso dire è che sono stati spesi dei bei soldi ma non è ancora ali livello della Juve. Ci può arrivare, ha giocatori di prospettiva ai quali serve tempo per imporsi. Serve tenere i più esperti e prendere giocatori mirati, già pronti, con cui fare il salto".

