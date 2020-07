esclusiva Savoldi: "Dea serena e senza assilli. Vincere la Champions? Tutto è possibile"

Bergamasco ed ex atalantino, Beppe savoldi applaude la Dea: "Continua a fornire grandi segnali - dice a Tuttomercatoweb.com - vuol dire che la società, il tecnico e i giocatori non hanno mai mollato, sono rimasti concentrati anche durante il periodo dell'interruzione. Non avevo dubbi anche perchè l'Atalanta non ha niente altro da fre che andare in campo e divertirsi. E' chiaro che ad inizio stagione nessuno pensava di ritrovare questa squadra di nuovo in Champions ma adesso può sentirsi libera, gioca per il piacere di giocare, senza stress motivazionali".

Ora può inseguire il terzo posto e magari puntare a fare il record di punti?

"Credo che l'Atalanta non abbia obiettivi da raggiungere, la squadra va in campo a prescindere da questi discorsi. E' sempre stata così, convinta delle proprie certezze anche quando le cose non andavano bene".

E in Champions dove potrà arrivare?

"L'Atalanta può far tutto. Non è partita per vincere ma per giocarsi le sue chance. Col passare del tempo i successi hanno consolidato tutto e tutti. Ma qui a Bergamo siamo fatti così: se facciamo bene siamo contenti ma non ci esaltiamo, non pensiamo ai titoloni. E se non va bene riprendiamo il nostro lavoro, testa bassa e pedalare".

Ma può vincere la Champions?

"Può succedere di tutto, la squadra non ha assilli, è serena e nel calcio ci possono anche essere dei colpi di fortuna".