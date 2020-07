esclusiva Scarnecchia: "Dzeko via? Se ci tolgono tutte le bandiere allora è finita"

Roberto Scarnecchia non vuol sentire parlare di un addio di Dzeko (si parla di una possibile cessione a fine stagione). Da grande giallorosso dice: "Se vengono cedute anche le bandiere è finita". Se proprio deve essere ceduto qualcuno, insomma, meglio pensare ad altri. "Se dovessi fare un sacrificio - dice a Tuttomercatoweb.com - tirerei fuori i soldi e non cederei nessun pezzo pregiato. Volendo potrebbe partire Fazio visto che c'è pronto Ibanez".

Ma la Roma di adesso come le sembra?

"Se non avesse perso quelle tre gare e magari avesse raccolto sei punti adesso sarebbe in piena lotta Champions".

E ora c'è il Milan che vuole raggiungere la Roma...

"Sì, va forte ma è dietro e la Roma è in un buon momento a livello di risultati. E' vero che i rossoneri hanno ripreso il Napoli però è ancora tutto in divenire sopratutto con i tre punti".

Zaniolo invece ha ricevuto critiche anche per il suo atteggiamento. Lei come lo ha visto?

"A mio parere sta rientrando bene, gli ho visto fare 2-3 scatti che mi hanno impressionato. Peraltro è uno che gioca molto sul fisico e d'ora in poi può essere molto importante"