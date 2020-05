esclusiva Scarnecchia: "Poche squadre forti come la Roma: darà fastidio a Juve, Lazio e Inter"

Roberto Scarnecchia, ex calciatore tra le altre di Milan e Roma, è stato ospite della puntata odierna del TMW News , parlando dell'attualità giallorossa e ricordando anche il suo ex compagno di squadra e amico Agostino Di Bartolomei nel 26° anniversario della sua scomparsa: "Agostino è il compagno col quale ho giocato più anni di tutti, con lui ho trascorso tantissimo tempo. Non lo abbiamo mai visto vecchio, ce lo ricordiamo tutti giovane e questa è l'unica consolazione mentre noi stiamo invecchiando. Caratterialmente era un uomo po' chiuso e introverso, questo lo ha limitato nella sua carriera, ma sono sicuro che avrebbe meritato almeno una chance con l'Italia. Oltre a un grande tiro, aveva infatti anche una visione di gioco impressionante. Faceva dei lanci incredibili".

Come vede la Roma in vista della ripresa del campionato?

"La Roma è una di quelle poche squadre di Serie A che ha una rosa molto importante. In questo momento particolare, dopo una pausa così lunga, è normale che chi ha una squadra ricca possa mandare in campo i calciatori migliori. Per questo i giallorossi daranno fastidio fino alla fine alle ipotetiche favorite per il campionato. Per me la Roma può arrivare in Champions, ci ho sempre creduto, anche prima della sosta".

La società cambierà proprietà secondo lei?

"C'è stata un po' di tensione col problema del Coronavirus, ma probabilmente adesso questa calerà e le trattative riprenderanno. Se non si dovesse vendere, ho paura che qualche giocatore importante potrebbe andarsene. Mi auguro quindi che Friedkin possa farcela perché la Roma ha bisogno di costruire un gruppo di calciatori competitivo dalla dimensione europea".