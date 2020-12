esclusiva Sella: "Roma, resta la buona prestazione. Mai visto Fonseca così infuriato"

La Roma protesta per l'arbitraggio di Maresca. E noi ne abbiamo parlato al TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, con Ezio Sella, ex tecnico giallorosso. "L'arbitraggio è stato negativo, l'episodio più eclatante è stato il mancato rigore perchè Ayan apre il braccio impedendo che la palla passasse. Ci sono state tante polemiche anche nel primo tempo e Fonseca non lo avevo mai visto così infuriato. Comunque nella ripresa in dieci la Roma ha fatto la prestazione, ha giocato più in verticale, è stata più in area e ha sfiorato il gol. Quanto a Pellegrini credo che, come tutta la squadra, sia assurdo criticarlo. Lui dà tutto, ha spirito di appartenenza e quando non c'è si sente la sua mancanza"

Clicca sotto per guardare l'intervista completa