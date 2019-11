ESCLUSIVA TMW - Sella: "Sarebbe un peccato se Florenzi andasse via"

© foto di Lorenzo Marucci

"Di sicuro Florenzi è un giocatore di valore assoluto". Così parla dell'esterno giallorosso Ezio Sella, ex giallorosso. Il jolly romanista potrebbe lasciare la Capitale a gennaio, visto lo scarso utilizzo da parte di Fonseca. "Ma ciò che è accaduto lo sanno loro, in questo momento viene impiegato poco, comunque Florenzi resta un giocatore straordinario, uno dei migliori che la Roma ha in rosa. E' molto appetibile in Europa", dice a TMW.

Nel frattempo paiono interessate a lui Inter e Fiorentina...

"Florenzi lo vedrei bene ovunque. E' talmente forte che saprebbe imporsi dappertutto. Sa adattarsi a squadre di metà classifica o di alto livello".

Ma perchè a suo parere si è arrivati a questi punti?

"Non saprei, c'è da dire che lui ha avuto qualche infortunio e ha giocatori magari alcune partite. Qualche difficoltà può starci. E comunque sarebbe un peccato andasse via".

Tornando alla Roma che idea si fatto sulla sconfitta col Parma?

"Credo sia stata immeritata anche perché nella ripresa la Roma ha fatto gioco e poi ha beccato gol in contropiede. Non la ritengo una sconfitta preoccupante, la squadra sta bene, è solida e ha equilibrio. Ha stentato forse un po' davanti nel primo tempo ma quando trovi squadre chiuse dietro e ben organizzate è dura per tutti.Ora serve soprattutto recuperare i vari infortunati, da Cristante a Under, da Mkytarian a Pellegrini. Sono calciatori con caratteristiche importanti e in queste gare possono sempre trovare la giocata vincente".