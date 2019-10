ESCLUSIVA TMW - Sfogo ADL, Montefusco: "Ambiente abituato a uscite così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo sfogo di Aurelio De Laurentiis su Insigne, Mertens, Callejon e su tutto l'ambiente Napoli. Come un fiume in piena, il numero uno azzurro, dichiarazioni che Tuttomercatoweb.com ha voluto commentare con il grande ex azzurro Vincenzo Montefusco, oltre 150 presenze col Napoli e poi anche una carriera tra tecnico e settore giovanili della società. "De Laurentiis è sempre molto colorito: è logico che serve capire perché, prima di una partita importante, dica certe cose sui suoi capisaldi...".

Così destabilizza l'ambiente.

"I calciatori del Napoli lo conoscono sin troppo bene: sanno che dice spesso tutto questo, ha abituato l'ambiente a fare queste dichiarazioni un po' pesanti".

C'è il rischio di una stagione complicata per il Napoli?

"Questo no: i ragazzi vanno in campo pensando al proprio dovere, magari chi deve rinnovare ha anche l'intenzione di far bene. Può essere l'interesse a far meglio piuttosto che avere offerte al ribasso".

Poteva farne a meno, magari.

"No, sbaglia: dire 'poteva farne a meno' vuol dire non conoscere De Laurentiis. L'ha fatto per smuovere una squadra in confusione, allarmando il gruppo: a Napoli sappiamo quante volte abbia fatto battute strane, anche volgari, dire 'fare marchette' non è cosa seria detta da un Presidente che dovrebbe dire altre cose. Che discorsi sono? Condanno il modo, era più giusto usare anche altri metodi".