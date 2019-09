ESCLUSIVA TMW - Sonetti: "Brutto ko ma la Dea sa reagire in modo violento"

"Conoscendo l'Atalanta è stato un risultato incredibile". Nedo Sonetti, grande conoscitore della squadra bergamasca, commenta così il clamoroso ko della squadra di Gasperini in Champions contro la Dinamo Zagabria. "Sapendo del valore e della struttura della squadra - spiega a TMW - non mi aspettavo un risultato del genere. Credo che sia stata una giornataccia. E comunque nell'immediato futuro l'Atalanta resterà un avversario temibilissimo".

Non ha funzionato nulla ieri...

"Evidentemente l'atteggiamento non è stato giusto altrimenti avremmo visto un altro tipo di partita. La Dinamo Zagabria è una buona squadra ma non credo che possa esserci questo divario. Ora bisogna stare attenti alla reazione di questo gruppo che a volte può essere anche... violenta".

Con la Fiorentina insomma si aspetta che la squadra di Gasperini si rialzi?

"Dico dico che i viola dovranno stare molto attenti..."

Dal mercato comunque si aspettava qualcosa di più per l'Atalanta?

"Quella bergamasca non è mai stata una società che è andata alla ricerca di cose sconosciute. La squadra è quella, l'hanno impostata così e affronteranno allo stesso modo campionato e Champions. Hanno stabilito questo tipo di interventi e e a mio parere comunque il gruppo farà una buona stagione. Questa in Champions sarà un'esperienza utile per l'Atalanta"