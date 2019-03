La Roma progetta il suo futuro a partire dall'allenatore. Pare da escludere che Ranieri possa essere l'allenatore del prossimo anno della Roma (1% per il nostro sito), così si fanno già i nomi di Gasperini e Sarri. "Innanzitutto non avrei cambiato allenatore adesso", dice a Tuttomercatoweb.com Angelo Benedicto Sormani che in passato è stato vice di Eriksson e Liedholm alla Roma. "Ranieri è un tecnico di valore ma cambiare in questo momento della stagione non è che potesse portare tanti significati. non si possono fare miracoli, non c'è tempo e forse era meglio continuare senza cambiare".

Tra Gasperini e Sarri, per fare due nomi, chi le piacerebbe?

"Se c'è qualcuno che deve venire è il momento giusto per scegliere i giocatori. Se lo trovi per tempo riesci poi ad avere indicazioni sulle caratteristiche dei giocatori che servono. La collaborazione è importante e deve iniziare subito. Gasperini? E' un tecnico meraviglioso, sarebbe certamente degno di questa opportunità".