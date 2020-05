ESCLUSIVA TMW - Spada su Carrascal: "Tanto talento ma poche garanzie: è un anarchico"

esclusiva Spada su Carrascal: "Tanto talento ma poche garanzie: è un anarchico"

Il percorso di Jorge Carrascal, centosessantotto centrimetri e un'infinità di talento da Cartagena de Indias, è ondivago, a soli ventidue anni da compiere tra due giorni. Colombia, coi Millonarios. Poi la squadra B del Siviglia, dove non incide. Vola in Ucraina, al Karpaty, che lo presta al River Plate che lo confermerà. In Nazionale, coi giovani Cafeteros, ha messo però in mostra tutte le sue doti e Tuttomercatoweb.com parla del ragazzo, nel mirino della Juventus per la prossima sessione, con Federico Spada. Che è agente e intermediario e che vive proprio in Colombia, terra natale di Carrascal. "Il meglio può darlo da trequartista in un 4-2-3-1. Con la Nazionale ha giocato falso nueve o esterno del tridente. E' anarchico, non lavora per la squadra, ha tantissima qualità ma è difficile trovargli una collocazione tattica in Europa diversa dal trequartista. Ti dà poche garanzie in fase di non possesso: nel calcio italiano rischia di far fatica, è più da calcio spagnolo. Lì, però, all'Atletico Siviglia non ha convinto Monchi a comprarlo e confermarlo".

Anche al River, non è titolarissimo.

"No, affatto. Non è titolare fisso del River Plate. Anche in base alla valutazione fatta, è da capire se sia o meno conveniente. Poi è chiaro che se vuoi prenderlo e darlo a un club per valorizzarlo e inquadrarlo tatticamente, ci sta. Ha bisogno di qualcuno che sappia aspettarlo e che creda in lui".

Un acquisto che dev'essere veramente voluto, insomma.

"Ricorda la storia di Djuricic del Sassuolo. In Portogallo e in precedenza non ha trovato la sua dimensione, poi è esploso con De Zerbi in un calcio come quello del Sassuolo. Lui, a differenza di altri, ha bisogno di un determinato tipo di gioco e di un tecnico così".