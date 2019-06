ESCLUSIVA TMW - Stringara: "Bologna, una bella aria nuova. Ora l'Europa"

Il Bologna sembra voler fare le cose sul serio. Oggi nel corso della sua presentazione da responsabile della supervisione e del coordinamento delle operazioni calcistiche di Bologna e Montreal Impact, Walter Sabatini è sembrato molto carico e determinato. E ha annunciato quello che di fatto è già un colpo dei rossoblù, Takehiro Tomiyasu, difensore centrale del Sint-Truiden. "Finalmente c'è qualcosa di serio che succede a Bologna", dice a Tuttomercatoweb.com Paolo Stringara, ex centrocampista degli emiliani. "Lo dico io che sono sempre stato critico perchè il Bologna merita di più di quanto visto negli ultimi tempi. Come progettazione e come risultati, perchè non si può pensare di fare semplicemente un punto in più dell'anno precedente. Adesso qualcosa si sta muovendo in senso positivo, con la permanenza di un tecnico di personalità come Mihajlovic e l'arrivo di Sabatini in società".

Orsolini dovrebbe restare: che ne pensa?

"Bene, è un giocatore davvero forte, nel panorama italiano. Spero che anche Mancini lo prenda in considerazione: è rapido, sa saltare l'uomo e ha fantasia".

Pulgar invece lo terrebbe?

Mi ha fatto ricredere. Pensavo fosse un giocatore anonimo e invece in questa stagione ha fatto bene. E' in crescita e spero che rimanga".

I suoi sogni per il Bologna quali sono?

"Mi piacerebbe che riuscisse a diventare come l'Atalanta. Dal settore giovanile potrebbe arrivare qualche giocatore, è stato vinto anche il Torneo di Viareggio. Il Bologna non si può accontentare, deve aspirare ad entrare in Europa. Non può vivacchiare, quella rossoblù è una maglia speciale".