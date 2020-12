esclusiva Tito Corsi: "Volevo portare Rossi alla Fiorentina. Milan a pieno motore"

vedi letture

E la Fiorentina deve preoccuparsi? "La squadra ha dei valori e non direi che la situazione è preoccupante. Aspetterei ad esser polemico anche se un po' di paura non fa male"

La lotta scudetto come la vede? "Il Milan marcia a pieni motore, bisogna vedere se può durare ma vince giocando bene. La Juve sarà la maggior concorrente senza dimenticare la strana Inter, che a volte non è comprensibile".

Tito Corsi nella sua lunga carriera da ds è stato anche al Vicenza, proprio quando giocava Paolo Rossi. E con lui - durante il TMW News - abbiamo ricordato proprio la figura di Pablito. "E' rimasto sempre umile nonostante le grandi vittorie. Persona genuina, la notizia è stata un colpo tremendo. In area era un rapinatore, si faceva trovare sempre lì, col suo spiccato senso del gol. E' vero, lo volevo portare alla Fiorentina ma non fu possibile: riprese a giocare nell'82 non c'era peraltro il tempo materiale, anche perchè poi oltretutto diventò campione del mondo".

© Riproduzione riservata