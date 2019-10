ESCLUSIVA TMW - Corsi: "Chiesa, il futuro è tuo. Toro, Mazzarri buon tecnico"

© foto di Federico De Luca

Tito Corsi ex ds di Fiorentina e Udinese ha parlato a TMW dei viola e di altri temi. "Quella di Montella è una squadra che diverte, sta maturando. Se Pedro mantiene le premesse i viola avranno un gran beneficio. Credo la Fiorentina possa aspirare ad un posto in Europa. Il futuro di Chiesa? Il club viola è sovrano e finchè c'è il contatto il giocatore deve restare. Le prestazioni sono efficaci però a volte si nota qualche gesto di nervosismo. Deve mettere in pratica i consigli del tecnico e di Ribery e stare tranquillo: il futuro è suo". Poi sulle difficoltà del Torino: "Conosco Mazzarri ed è un buon allenatore, con esperienza. Il Toro ha fatto buoni risultati all'inizio e ora sta pagando qualcosa ma la massima aspirazione è un posto in Europa".

