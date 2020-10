ESCLUSIVA TMW - Toldo: "Quella su Kanu a Wembley resta la mia più bella parata di sempre"

esclusiva Toldo: "Quella su Kanu a Wembley resta la mia più bella parata di sempre"

Nell'intervista che potete vedere sotto e che andrà in onda nel corso del TMW News, lunga chiacchierata con Francesco Toldo per ricordare anche l'impresa di 21 anni fa esatti della Fiorentina in Champions con l'Arsenal, a Wembley (1-0 gol di Batistuta): "Quella su Kanu resta la mia più bella parata di sempre", ha detto. "Il gol di Bati? Straordinario, ma quel tiro io glielo avrei parato", ha scherzato.

