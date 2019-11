ESCLUSIVA TMW - Ulivieri: "Ibra-Bologna? Se ha forza e voglia. Juve, il top"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

Non solo Serie C e calcio femminile. Nel corso dell'evento Calcio, un gioco da ragazze, che si è tenuto nella sede fiorentina della Lega Pro, Renzo Ulivieri, presidente dell'AIAC, è intervenuto anche in merito al campionato di Serie A. Partendo dal possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Bologna: "Se il Bologna va alla ricerca di un grande nome, il suo è quello giusto, ma si deve vedere se Ibra ha ancora la forza e la voglia: la situazione del Bologna attuale non è facile, deve riportare entusiasmo, anche se intorno alla squadra c'è molto affetto, grazie a tutto quello che Mihajlovic ha creato con la squadra e la società. Ibra come Baggio? Era un'altra epoca. Al tempo Baggio era la ciliegina sulla torta, non eravamo neppure in difficoltà, oggi c'è necessità di un giocatore di livello".

Andando poi alla corsa scudetto: “Juventus-Inter? La solita sfida. La Juve non sta andando al massimo, ma le vince tutte. Quando comincerà a giocare anche bene sarà diverso, e non ci sarà storia. L'immagine di questo campionato è la partita di Milano: hanno giocato tutte e due una grande gara, ma la differenza si è vista. Sarri si è ben adattato, ha fatto la differenza, portando le sue idee per adeguarle al materiale umano”.