esclusiva Verona, Setti: "Mercato diverso e difficile. Amrabat? Troveremo un sostituto valido"

vedi letture

"Questo mercato è diverso e difficile, cercheremo di fare una squadra per salvarci". Parla così in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, il quale si sofferma - tra le altre cose - anche sulle mosse in entrata e in uscita del club: "Sono arrivati Ruegg e Magnani, ma è in arrivo anche un francese (si riferisce probabilmente a Tameze, ndr). Pian piano si farà la rosa, anche se c'è poco tempo per assemblarla. Volevamo partire il 26 con il campionato ma è stato deciso il 19 settembre".

Per il Verona si parla anche di Vlahovic e Benassi. "Ne abbiamo parlato, c'è un ottimo rapporto con la Fiorentina. Se li muovono, c'è il nostro forte interesse. Col nostro tecnico poi potrebbero far bene. Per ora però non sappiamo".

Kumbulla rimarrà? "Ci sono tante trattative e interessi, vediamo cosa succede. Vederlo finire in un gran club sarebbe una grande occasione per il ragazzo, ma se rimane non è un problema, è un gran giocatore e lo teniamo volentieri".

Preoccupato per come potrà essere sostituito Amrabat? "Sono preoccupato perché comunque è un giocatore di un certo tipo, ma allo stesso tempo dico che abbiamo un bravo ds e dei bravi scout e sicuramente troveremo un sostituto valido".

Juric è pronto a confermare i progressi della passata stagione. "Sì, lui sa far lavorare bene la gente, sicuramente riuscirà ad assemblare bene i giocatori della rosa".

Dove finirà Messi?"Non lo so, parliamo di un club talmente grande che è anche difficile capirne la dimensione. E' uno scontro tra due titani, un top club e il giocatore più importante. Mi auguro che possano chiudere un rapporto di 20 anni con intelligenza. Se dovessero andare allo scontro, sarebbe un peccato per tutto il calcio".

CLICCA SUL VIDEO PER ASCOLTARE L'INTERVISTA COMPLETA!