esclusiva Verso Inter-Shakhtar, Dodò: “Biscotto? Certo che possono accontentarsi!"

Il terzino brasiliano Dodò dello Shakhtar in esclusiva con Tuttomercatoweb ha parlato della partita decisiva contro l’Inter, e anche del rischio ‘biscotto’:

In Italia si parla di un possibile ‘biscotto’ tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach...

“‘Biscotto’? Che cos’è?”

In portoghese sarebbe ‘bolacha’, ovvero quando due squadre si mettono d’accordo su un risultato. Non illegalmente, ma si adattano in corso d’opera perché il risultato è comodo a entrambi. Credi che Madrid e Gladbach possano fare ‘bolacha’?



“Il punto è che sono allo stesso orario. Ma sono sicuro che tutti faremo attenzione a quello che succede nell’altra partita e a quello che ci dicono dalla panchina, l’allenatore o gli altri. Se loro pareggiano, o vince il Gladbach, per noi avrà sicuramente un’influenza, perché a quel punto ci basta non perdere. Mentre se ci dicono che il Real Madrid vince a quel punto dobbiamo andare a vincere”

Ma secondo te a un certo punto Real Madrid e Borussia possono accontentarsi del pareggio e smettere di attaccarsi?

“Certamente possono accontentarsi del pareggio! Pensateci bene: non ci sono tifosi, la comunicazione dalla panchina è molto chiara. Anche noi sicuramente ascolteremo ciò che ci dicono e terremo d’occhio il cronometro. E’ normale strategia di gioco”.

