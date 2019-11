ESCLUSIVA TMW - Volpecina: "Il Napoli non è pronto per lo Scudetto"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

Giuseppe Volpecina, ex giocatore di Pisa e Napoli, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com durante la serata di Gala in onore dello storico presidente del Pisa, Romeo Anconetani, a 20 anni dalla sua morte: "Quella di Pisa è stata una tappa importantissima per me, perché mi ha permesso di arrivare in Serie A e di mettermi in evidenza. Un'avventura determinante, il presidente aveva cercato di acquistarmi già prima".

Come giudichi il momento del Napoli?

"Momento difficile, forse il più difficile degli ultimi anni. Per lo Scudetto non siamo ancora pronti, la Juve è sicuramente più attrezzata ma non mi aspettavo questa crisi. Il Napoli risalirà perché la squadra c'è, il quarto posto non è in discussione. Koulibaly non è in grande forma, negli anni scorsi risolveva tanti problemi. Gioca sempre, va in Nazionale e questo incide molto. L'attacco? Mi aspettavo maggiore concretezza, hanno viaggiato sempre con medie altissime. L'importante è venirne fuori il prima possibile, hanno dimostrato di essere un'ottima squadra".

Che idea ti sei fatto della Fiorentina?

"Inizio negativo, ora sta facendo bene. È una squadra che diverte, vuole giocare a calcio. Vincere non è semplice ma almeno i tifosi stanno vedendo buone cose".