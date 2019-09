ESCLUSIVA TMW - Zaccardo: "Nuovo San Siro per riportare in alto Milan e Inter"

Fonte: dal nostro inviato Pietro Mazzara

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

A margine della presentazione dei due progetti in corsa per la realizzazione del nuovo stadio di San Siro ha parlato anche l'ex difensore del Mila Cristian Zaccardo: "Da una parte sono molto felice per questo nuovo capitolo, che volge al miglioramento della realtà di questi due club. Dall'altra c'è un po' di dispiacere per il saluto che dovremo dare a San Siro. È una scelta che va accettata e adesso speriamo che questo progetto riesca ad essere importante per riportare Inter e Milan sul tetto del Mondo

Quale progetto mi piace di più?

"Se devo dare un 1% a vantaggio di uno dei due dico quello di 'Manica'. È un progetto che mi ha toccato di più".

Torino-Milan di questa sera?

"Mi aspetto un miglioramento. Qualche prestazione non è stata brillante: con un nuovo allenatore e una nuova dirigenza serve tempo ma spero che i punti lasciati per strada siano finiti. Serve unità, lucidità e concentrazione. Il Torino è una squadra di livello, che al di là delle prime tre posizioni può puntare in alto assieme a Roma, Atalanta, Lazio e forse Fiorentina".