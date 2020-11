esclusiva Zara: "Dybala lontano da se stesso e dalla Juve. Italia, Raspadori 9 del futuro"

Furio Zara, autore Rai, è intervenuto nel corso del TMW News e con lui abbiamo analizzato vari temi a partire dal difficile momento di Dybala: "Sembra lontano da se stesso e dalla Juve. Morata invece non pensavo che fosse così decisivo, è un attaccante di livello internazionale ma ritenevo, per le modalità in cui è arrivato alla Juve, fosse una terza scelta. Morata ora con Cuadrado è l'uomo in più della Juve, ovviamente senza contare CR7".

Il momento del Napoli invece come lo giudica?

"Certe volte non riesce a fare il salto. Gattuso si è assunto le colpe dopo il ko col Milan e ha coperto certi problemi. La mancanza di Osimhen comunque toglie al Napoli un punto di riferimento. In difesa invece Koulibaly e Manolas sono due eccellenti giocatori ma forse si sente la mancanza di Albiol che aveva caratteristiche che ben si compensavano con i compagni. Il miglior Kouolibaly in ogni caso non avrebbe fatto neanche saltare Ibra..."

E' vero che quello attuale è un calcio per vecchi?

"La statistica dice di sì, in realtà credo che la vita professionale del calciatore si sia allungata. CR7 e Ibra hanno saputo spostare più in là il paletto delle ambizioni. Ma ci sono anche i talenti giovani che hanno bisogno di tempo per crescere".

Talenti che arrivano pure dal Sassuolo...

"Non è un miracolo quello degli emiliani, è un percorso che affonda le sue radici nelle intuizioni, nella solidità del club e nel progetto tecnico che è iniziato anni fa con Di Francesco. Locatelli ora è un signor giocatore e ha alzato il suo status, Berardi ha trovato una sua maturità. Non dimentico Raspadori, ragazzo molto interessante, centravanti della Nazionale del futuro".