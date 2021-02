esclusiva Zara: "Nostri club politicamente contano poco. Miha strappo definitivo col Bologna"

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di tuttomercatoweb.com, è intervenuto Furio Zara, autore Rai, con cui abbiamo fatto un bilancio delle italiane in Champions. "Ci sono due considerazioni: le sconfitte - ha detto - sono state tutte meritate anche se l'Atalanta ha avuto un arbitraggio negativo, mentre l'altro aspetto è che come movimento italiano contiamo sempre meno, abbiamo subìto torti evidenti in tutte le gare. L'importanza della politica nel calcio significa anche una forma di tutela che invece a tutti gli effetti non c'è. Certo, ci fosse stata la capacità di dominare sul campo ci saremmo dimenticati di questi torti. Il nostro campionato inoltre non ha più prestigio e viene dopo la Bundesliga, la Premier forse anche dopo la Liga. Tra i nostri migliori c'è Ibra che va oltre i 40... Sui giovani va fatto un lavoro in profondità. In Germania 15 anni fa hanno iniziato a ristrutturare il loro movimento, da noi servirebbe una scelta politica con cui guardare al di là del proprio naso". Nel video sottostante si parla anche dell'Inter ("lo scudetto può perderlo solo la squadra nerazzurra") e anche del futuro di Mihajlovic: "Lo strappo col Bologna è definitivo, la società non ha rispettato le volontà del tecnico".

