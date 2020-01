ESCLUSIVA TMW - Zavaglia: "Florenzi-Roma giusta separazione. Lazio..."

© foto di Image Sport

Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni Franco Zavaglia ha commentato il mercato che si è appena concluso: "Ci sono stati parecchi movimenti soprattutto a livello di squadre importanti. Sembra un mercato non di riparazione ma di rifondazione".

Come ha giudicato l'addio di Florenzi alla Roma?

"Evidentemente non c'erano più presupposti affinchè potesse continuare a Roma. Forse la separazione è stata la cosa più giusta. Penso che Fonseca abbia fatto la scelta per cui è andato via forse in un modo così indolore. Poi a fine anno può darsi che ritorni, penso che se farà bene a Valencia il giocatore potrà rimanere senz'altro".

Colpisce il fatto che la fascia di capitano della Roma non sarà a un romano?

"Sarà una questione di poco tempo. Penso che alla fine Pellegrini sarà il futuro capitano della Roma".

Villar e Carles Perez?

"Penso siano acquisti più per il mercato estivo perchè sono giocatori che si debbano ambientare".

Roma che potrà difendere il quarto posto?

"Io penso che la Roma lo stia già facendo anche con ottimi risultati. Penso che lo potrà difendere il quarto posto".

Si sarebbe aspettato qualcosa di più dalla Lazio?

"Penso che abbia una rosa abbastanza importanti. Dedicandosi solamente al campionato, se non succedono eventi strani, penso che la Lazio possa puntare alla vittoria della scudetto".

La Lazio può avere le stesse chance dell'Inter per vincere lo scudetto?

"Se la Lazio continua a giocare così, penso che abbia le chance per puntare allo scudetto. E' fuori dalle coppe e dedicandosi al campionato non ha più spreco di energie fisiche e mentali".

Fiorentina molto attiva.

"Penso che stia facendo soprattutto delle operazioni anche in prospettiva futura. Sono giocatori giovani e penso che quest'anno debbano puntare facilmente alla salvezza, poi l'anno prossimo con innesti di esperienza e qualità possa ai vertici alti della classifica".

Amrabat la sorpresa del campionato?

"E' un ottimo giocatore. Non è la grande sorpresa perchè ce ne sono altri ma è un giocatore importante".