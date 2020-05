esclusiva Zavaglia racconta Daniele Conti: “Da indesiderato a pilastro del Cagliari”

vedi letture

“Inizialmente non era molto desiderato dal Cagliari”. Così a TuttoMercatoWeb per I racconti dei protagonisti Franco Zavaglia svela un retroscena su Daniele Conti, poi diventato pilastro del Cagliari. “Il direttore sportivo Luciano Serra voleva un altro calciatore, Cristian Ranalli. Nella trattativa - spiega Zavaglia - ho cercato in tutti i modi di fargli prendere anche Daniele Conti. All’inizio era irremovibile, poi considerata la mia insistenza prese anche Daniele. L’allenatore dell’epoca era Ventura, Daniele non giocava quasi mai. Mentre Ranalli aveva avuto qualche occasione per mostrarsi in prima squadra. Con il passare del tempo l’altro calciatore non fu confermato, da quel momento in poi Daniele venne impiegato in pianta stabile sino a fare la carriera che ha fatto. Cagliari - conclude Zavaglia - è stata una piazza fondamentale per Daniele e ancora oggi c’è un grande legame”.