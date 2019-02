ESCLUSIVA TMW - Zigoni: "Zaniolo diventerà un grande.Somiglia a Perrotta"

Nicolò Zaniolo è sempre più al centro dell'attenzione. Dopo la doppietta di ieri contro il Porto, è aumentata la sua considerazione, peraltro già elevata. Gianfranco Zigoni, ex attaccante giallorosso e simpatizzante romanista, dice a Tuttomercatoweb.com. "La sua forza è dimostrata dai fatti. Ora però bisogna star calmi e fare in modo che l'euforia non diventi eccessiva. In Italia c'è bisogno di giocatori come lui e per fortuna ne stanno vendendo fuori altri come Barella e Chiesa: l'esterno viola molto bravo anche se suo padre era più forte. sono felice per zaniolo anche perchè gioca nella roma. L'importante è che se arriverà un periodo in cui farà un po' fatica non arrivino subito le critiche".

Che cosa le piace di Zaniolo?

Mi sembra un ragazzo serio che si impegna. E non è montato, ha i piedi per terra, magari anche grazie ai consigli del padre che è stato calciatore. Ha tutto per diventare un grande anche se non è Totti. Francesco è unico, di un altro pianeta, ma Zaniolo diventerà un grande".

A chi assomiglia?

"Un altro paragone che ho sentito è stato quello con Antognoni ma non sono d'accordo. Forse può avvicinarsi a Perrotta, per le sue caratteristiche di inserimento e per le sue capacità di far gol".