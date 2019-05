Esplode il Tardini: il Parma avanti sulla Fiorentina. Sembra autogol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma passa a condurre sulla Fiorentina, grazie ad un calcio piazzato di Scozzarella deviato da due giocatori in area di rigore e infine alle spalle di Lafont. Per il momento la rete è stata assegnata a Gerson, quindi autogol (ma la Lega assegna la rete a Scozzarella, autore del calcio di punizione scodellato in mezzo all'area di rigore viola). Non è chiaro comunque se sia stato il brasiliano a toccare per ultimo il pallone, ma è sicuro invece che il Parma è passato a condurre. Risultato importantissimo in ottica lotta per la salvezza, inutile rimarcarlo.

Segui la diretta scritta della sfida tra Parma e Fiorentina su TMW!