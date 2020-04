Esposito: "Amo l'Inter. L'esordio con gol? Grazie Lukaku, mi ha fatto un bel regalo"

Sebastiano Esposito, 17 anni ma tanta voglia di Inter. Lo testimonia lo stesso attaccante rispondendo ai tifosi sui propri canali social: "L'emozione più grande della mia vita è stata segnare il primo gol in prima squadra – ha raccontato - A 17 anni non potevo chiedere di meglio. Devo ringraziare Lukaku, che mi ha fatto un bel regalo (lasciandogli il rigore contro il Genoa, ndr). Ma devo sempre avere più voglia di imparare e migliorarmi giorno dopo giorno. Sogni? Vincere la Champions, ma non mi lamenterei di un Mondiale. Se ho intenzione di rimanere in nerazzurro? Beh, io amo l'Inter".