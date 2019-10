Europa League, Celtic-Lazio: le formazioni. Tocca a Caicedo-Correa dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida tra Celtic Glasgow e Lazio, in programma alle 21.00 nella capitale scozzese: per Inzaghi confermato l'undici provato in questi giorni, con Caicedo e Correa duo offensivo. Nel trio difensivo occasione per Vavro, mentre a centrocampo si rivede Jony, come quinto a sinistra, mentre in mezzo Parolo e Milinkovic-Savic affiancano Lucas. Di seguito le formazioni scelte da Inzaghi e Lennon:

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Jullien, Ajer, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi; Edouard.

Allenatore: Lennon.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Caicedo, Correa.

Allenatore: Inzaghi.