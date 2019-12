Europa League, gruppo H: avanti il Ludogorets, Espanyol ko e primo

Espanyol a due facce: disastroso in campionato, dove è ultimo in classifica; brillante in Europa dove chiude il proprio girone da primo e di conseguenza testa di serie ai sorteggi. Ininfluente il ko interno contro un CSKA deludente per tutto il percorso e che ha trovato l'unico guizzo proprio stasera. Restava da stabilire chi fra Ludogorets e Ferencvaros avrebbe fatto compagnia ai catalani, con i bulgari a far valere il fattore campo e la maggiore esperienza internazionale. Alla fine può bastare loro il pari.

ESPANYOL-CSKA MOSCA 0-1 - 84' Vlasic

LUDOGORETS-FERENCVAROS 1-1 - 24' Lukoki, 90'+5 Signevich (F)

Classifica

ESPANYOL 11

LUDOGORETS 8

FERENCVAROS 7

CSSKA MOSCA 5