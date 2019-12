Europa League, gruppo K: Wolves e Braga calano il poker

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Era già tutto definito nel gruppo K con Wolverhampton e Braga già qualificate. Storico il passaggio del turno degli inglesi che non "scavallavano" l'inverno dal 1972. Per la cronaca, allora arrivarono addirittura fino alla finale di Coppa UEFA. Contro il Besiktas i Wolves dilagano ma non basta per il primo posto, visto il contemporaneo successo, in rimonta, dei portoghesi. Grande delusione i turchi, fra i favoriti alla vigilia ma protagonisti di una Europa League inguardabile.

WOLVERHAMPTON-BESIKTAS 4-0 - 57, 63' e 68' Diogo Jota, 67' Dendoncker

SLOVAN BRATISLAVA-BRAGA 2-4 - 42' Sporar (S), 44' Rui Fonte (B), 70' Rharsalla (S), 72' Trincao (B), 75' aut. Bozhikov (B), 90'+3 Paulinho (B)

Classifica

BRAGA 14

WOLVERHAMPTON 13

SLOVAN BRATISLAVA 7

BESIKTAS 3