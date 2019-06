Europeo U21, l'Italia di Di Biagio passa dalle reti di Kean

Andiamo a conoscere le dodici squadre che si contenderanno il massimo titolo europeo giovanile dal 16 luglio, in Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italia Under 21 del CT Luigi Di Biagio partecipa alla fase finale dell'Europeo di categoria, in programma dal 16 al 30 giugno, in qualità di paese ospitante. Gli Azzurrini, che posso giovare dell'apporto di sei calciatori eleggibili provenienti dalla Nazionale A (Barella, Chiesa, Kean, Mancini, Lorenzo Pellegrini e Zaniolo), hanno disputato complessivamente 17 amichevoli internazionali nel biennio di preparazione all'evento, il cui bilancio finale è stato di 7 vittorie, 6 sconfitte e 4 pareggi.

IL CALENDARIO - L'Italia, considerata testa di serie insieme alla Germania (campione in carica) ed all'Inghilterra (vice-campione in carica) durante il sorteggio della fase finale, è stata inserita, in qualità di paese ospitante, nel Gruppo A capitando con i pari categoria del Belgio, della Polonia e della Spagna.

Gli Azzurrini disputeranno le prime due partite della fase a gironi presso lo Stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna e l'ultima presso il MAPEI Stadium/Città del Tricolore di Reggio Emilia.

1ª Giornata (Domenica 16 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Italia U21 vs Spagna U21, Stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna

2ª Giornata (Mercoledì 19 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Italia U21 vs Polonia U21, Stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna

3ª Giornata (Sabato 22 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Belgio U21 vs Italia U21, MAPEI Stadium/Città del Tricolore di Reggio Emilia

I CONVOCATI - Il Commissario Tecnico azzurro, "Gigi" Di Biagio, ha reso nota la lista dei 23 calciatori dell'Italia Under 21 convocati per la fase finale dell'Europeo nella giornata di giovedì 6 giugno durante la prima parte del raduno di preparazione svoltosi, dal 29 maggio all'8 giugno, presso il Centro Sportivo SS Lazio di Formello.

Portieri: Audero (Sampdoria), Meret (Napoli), Montipò (Benevento)

Difensori: Adjapong (Sassuolo), Bastoni (Parma), Bonifazi (SPAL), Calabresi (Bologna), Dimarco (Parma), Mancini (Atalanta), Pezzella (Genoa), Romagna (Cagliari)

Centrocampisti: Barella (Cagliari), Locatelli (Sassuolo), Mandragora (Udinese), Murgia (SPAL), Pellegrini (Roma), Tonali (Brescia), Zaniolo (Roma)

Attaccanti: Bonazzoli (Padova), Chiesa (Fiorentina), Cutrone (Milan), Kean (Juventus), Orsolini (Bologna)

LE STELLE - Gli Azzurrini, che dovranno fare a meno delle parate del milanista Donnarumma (sostituito validamente da uno tra Audero e Meret), potranno contare sulla velocità di Chiesa, sul temperamento di Barella, ma soprattutto sulla vena realizzativa di Kean. L'attaccante, classe 2000, della Juventus - autore di 17 presenze, 7 reti ed 1 assist stagionali -, dopo aver lasciato il segno con la Nazionale A (2 reti in 3 partite nelle qualificazioni ad Euro 2020), è chiamato a trascinare l'Under 21 ad un successo che, conti alla mano, manca nelle bacheche azzurre da quindici anni (l'ultimo Europeo di categoria vinto risale al 2004 in Germania).

Di Biagio, inoltre, potrà contare sulla tenacia difensiva dell'atalantino Mancini - protagonista della cavalcata verso la Champions dei bergamaschi di Gasperini (30 presenze, 5 reti ed 1 assist in Serie A) -, sull'esperienza in mezzo al campo del romanista Lorenzo Pellegrini e di capitan Rolando Mandragora così come sulla fame di gol del milanista Patrick Cutrone.

Altri elementi da tenere fortemente in considerazione sono il difensore Alessandro Bastoni ed il centrocampista Nicolò Zaniolo, entrambi classe '99, rispettivamente protagonista con le maglie di Parma (24 presenze ed 1 rete stagionali) e Roma (36 presenze, 6 reti e 2 assist stagionali), oltre al centrocampista, classe 2000, Sandro Tonali, protagonista del ritorno in Serie A del Brescia (34 presenze, 3 reti e 7 assist in B), i quali, insieme al già citato Kean, rappresentano i quattro talenti sotto età convocati da "Gigi" Di Biagio (se Pinamonti, capitano dell'Under 20 reduce dal Mondiale di categoria in Polonia, non avesse dato forfait a causa di un infortunio, venendo sostituito da Bonazzoli, sarebbero stati addirittura in cinque).

LE AMBIZIONI - L'Italia, che detiene il record di vittorie nella fase finale dell'Europeo Under 21 con 5 successi (1992, 1994, 1996, 2000 e 2004), ha come obiettivo minimo quello di centrare un posto alle prossime Olimpiadi di Tokyo e come ambizione massima quella di regalare un storico titolo casalingo ai propri tifosi.

Di Biagio, che siede sulla panchina dell'Under 21 dal luglio 2013 (ad eccezione della parentesi in Nazionale A dal 2 febbraio al 30 marzo 2018), dovrebbe presentarsi con il consueto 4-3-3 con Audero in porta. Difesa, da destra a sinistra, formata da Calabresi, Mancini, Bastoni e Dimarco. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, composto da Barella, Mandragora e Pellegrini. In attacco, il tridente formato da Zaniolo, Kean e Chiesa.