Eurorivali - Inter, Barça col trio in gol. Dortmund batte la capolista

Il Barcellona vince facile sull'Eibar e grazie al clamoroso ko del Real Madrid a Maiorca vola al primo posto. La notizia positiva per i blaugrana e quella relativa al trio delle meraviglie: Griezmann, Messi e Suarez sono andati a segno per la prima volta nella stessa partita. I tre hanno giocato insieme fin qui solo 277 minuti, ma il bottino è di 5 reti e 3 assist. Rialza la testa il Borussia Dortmund, che batte in casa il Gladbach capolista e si porta a -1 dal primo posto. Decide l'ex Reus mentre tiene banco il caso Sancho: il talento inglese è stato escluso dall'incontro per motivi disciplinari ma, fa sapere il direttore sportivo Michael Zorc, sarà abile e arruolabile per la partita contro l'Inter. Lo Slavia Praga, infine, si conferma rullo compressore del campionato ceco: quinta vittoria consecutiva, 11 vittorie e 2 pareggi in 13 partite e +6 sul Viktoria Plzen secondo.

Eibar-Barcellona 0-3 - 13' Griezmann, 58' Messi, 66' Suarez

Dortmund-Gladbach 1-0 - 58' Reus

Slavia Praga-Pribram 3-1 - 31' Skoda (P), 63' su rig. e 73' Soucek (S), 68' Kodr aut. (S)