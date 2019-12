Eurorivali - Napoli, risorge il Genk. Liverpool e Salisburgo a valanga

Successo del Genk sul campo del fanalino di coda Cercle Brugge. I prossimi avversari del Napoli tornano al successo dopo un digiuno di cinque partite. Liverpool inarrestabile in campionato: 15 vittorie e un pareggio. Contro il Salisburgo però deve stare attento, in caso di sconfitta rischierebbe una clamorosa eliminazione. Gli austriaci nel frattempo dominano contro il Wattens mandando in rete cinque giocatori diversi. Haaland, tanto per cambiare, va a segno: sono 16 reti in 14 partite di Bundesliga.

Bournemouth-Liverpool 0-3 - 35' Oxlade-Chamberlain, 44' Keita, 54' Salah

Salisburgo-Wattens 5-1 - 3' Daka, 9' Haaland, 33' Okugawa, 56' Minamino, 82' Ulmer, 85' Hager (W)

Cercle Brugge-Genk 1-2 - 34' Ito (G), 66' Somers (C), 70' Berge (G)