EuroU21, Belgio-Italia: Kean in panchina, giocano Cutrone-Chiesa davanti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutto come da attese nell'Italia, dove Di Biagio manda in panchina Kean e nel 4-3-1-2 annunciato schiera Pellegrini alle spalle delle punte, che saranno Cutrone e Chiesa. Spazio dunque a Locatelli, esordiente all'Europeo al pari di Pezzella, come mezzala al fianco di Mandragora e Barella. Conferma per Meret infine in porta. Nel Belgio numerose le novità decide da Walem, si rivedono Omeonga e si prende un turno di riposo Iseka, finalizzatore principale della squadra. Di seguito le scelte dei tecnici:

ITALIA (4-3-1-2): Meret; Calabesi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Mandragora, Locatelli; Pellegrini; Cutrone, Chiesa.

A disposizione: Audero, Montipò, Bonifazi, Tonali, Orsolini, Dimarco, Adjapong, Bonazzoli, Romagna, Kean, Murgia.

Allenatore: Di Biagio.

BELGIO (4-4-2): De Wolf; Cools, Bushiri, Bastien; Bornauw; Schrijvers, Heynen, Omeonga, cobbaut; Saelamaekers, Lukebakio.

A disposizione: Jackers, Teunckens, De Norre, Mbenza, Iseka, De Sart, Vershaeren, Schrijvers, Amuzu, Wouters, Mangala.

Allenatore: Walem.